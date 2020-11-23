المسابقات تكشف موعد انطلاق الموسم الجديد.. ورسالة للفائز بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات، أن دوري الموسم الجديد سيبدأ يوم 11 ديسمبر القادم.

وأوضح مرزوق في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لقرعة دوري الموسم الجديد، أن اتحاد الكرة عرض على الفرق لعب الدوري من دور واحد يعقبه play off لتحديد اللقب والهبوط، ولكن الأندية رفضت وأصرت على اللعب من دورين 34 أسبوع.

وأكمل: " اللجنة الخماسية أبلغت الفرق بلعب دوري من 34 أسبوع، ولكن في فترات استدعاء اللاعبين للمنتخب الأوليمبي استعدادا للأوليمبياد، المباريات ستقام بشكل طبيعي".

وأضاف: "من سيفوز بدوري الأبطال من بين الاهلي والزمالك سيشارك في كأس العالم للاندية والسوبر الأفريقي، وسيتعرض لضغط مباريات كبير".

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري الأبطال.

وأشار مازن مرزوق، إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يوم السبت المقبل للكشف عن تفاصيل الدوري للموسم الجديد