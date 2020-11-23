تعرف على جدول مباريات الجونة في الدوري

أسفرت مراسم قرعة الدوري المصري لكرة القدم موسم 2020/2021، عن افتتاح فريق الجونة مشواره للموسم الجديد أمام نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الأولى. وشهد أحد فنادق القاهرة، مراسم قرعة الموسم الجديد، حيث قام بتقديم الحفل أحمد حسام ميدو، وقام الثنائي حازم إمام وعماد متعب بعملية سحب القرعة. سحب القرعة. وجاء جدول مباريات فريق الجونة في الدور الأول كما يلي: الأسبوع الأول: الجونة X طلائع الجيش الأسبوع الثاني: الجونة X المصري الأسبوع الثالث: الجونة X الإسماعيلي الأسبوع الرابع: الجونة X أسوان الأسبوع الخامس: الجونة X الأهلي الأسبوع السادس: الجونة X المحلة الأسبوع السابع: الجونة X الاتحاد السكندري الأسبوع الثامن: الجونة X الزمالك الأسبوع التاسع: الجونة X وادي دجلة الأسبوع العاشر: الجونة X سيراميكا كليوباترا الأسبوع الحادي عشر: الجونة X الإنتاج الحربي الأسبوع الثاني عشر: الجونة X البنك الأهلي الأسبوع الثالث عشر: الجونة X المقاولون الأسبوع الرابع عشر: الجونة X بيراميدز الأسبوع الخامس عشر: الجونة X سموحة الأسبوع السادس عشر: الجونة X الأهلي الأسبوع السابع عشر: الجونة X إنبي

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