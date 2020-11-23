الرائد يفوز على أبها في الدوري السعودي

حقق فريق الرائد فوزا مهما على نظيره فريق الرائد بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت بين الفريقين اليوم الاثنين على استاد الامير عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة

من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز ثنائية الرائد كلا من أحمد يوسف الزين، محمد فوازير في الدقيقتين 16, 74 من زمن اللقاء.

بينما أحرز هدف أبها كارلوس ستراندبيرج في الدقيقة 58 من زمن اللقاء.

بهذة النتيجة يحتل نادى الرائد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، في حين ياتي نادي أبها فى المركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.