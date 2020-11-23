اللجنة الأولمبية تعيد أحمد عبدالدايم إلى صراع انتخابات الطائرة

أصدرت اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب قرارا بعودة أحمد عبد الدايم إلى قائمة المرشحين على منصب الرئيس فى انتخابات اتحاد الكرة الطائرة التى تجرى يوم 11 ديسمبر المقبل، وذلك بعد أن تقدم عبدالدايم بتظلم إلى

اللجنة الأوليمبية بعد أن قامت اللجنة المؤقتة التى تدير الاتحاد برئاسة سامح حمدى باستبعاده من قائمة المرشحين، الأمر الذى جعل عبد الدايم يتقدم بالتظلم إلى اللجنة الأوليمبية، التى قبلت التظلم من حيث الشكل.

وفى الموضوع بإلغاء قرار الاتحاد المصرى للكرة الطائرة باستبعاد المتظلم من كشوف المرشحين لرئاسة مجلس الاتحاد المصرى للكرة الطائرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية اخصها إعادة قيد المتظلم بقائمة المرشحين لانتخابات الاتحاد المحدد لها يوم 11 ديسمبر المقبل.