أسفرت مراسم قرعة الدوري المصري لكرة القدم موسم 2020/2021، عن افتتاح الأهلي حامل لقب الدوري الموسم الماضي، مبارياته أمام مصر المقاصة. وشهد أحد فنادق القاهرة، مراسم قرعة الموسم الجديد، حيث قام بتقديم الحفل أحمد حسام ميدو، والثنائي حازم إمام وعماد متعب بعملية سحب القرعة. ويفتتح فريق الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار المدير الفني، مشواره في بطولة الدوري هذا الموسم بمواجهة سيراميكا كليوباترا، في منافسات الجولة الأولى من البطولة. في بطولة الدوري هذا الموسم بمواجهة سيراميكا كليوباترا، في منافسات الجولة الأولى من البطولة. وفي الأسبوع الثاني يواجه الإنتاج الحربي نظيره الإسماعيلي. الأسبوع الثالث: الإنتاج الحربي X البنك الأهلي الأسبوع الرابع: الإنتاج الحربي X المقاولون الأسبوع الخامس: الإنتاج الحربي X بيراميدز الأسبوع السادس: الإنتاج الحربي X سموحة سموحة الأسبوع السابع: الإنتاج الحربي X الأهلي الأسبوع الثامن: الإنتاج الحربي X إنبي الأسبوع التاسع: الإنتاج الحربي X طلائع الجيش الأسبوع العاشر: الإنتاج الحربي X المصري الأسبوع الحادي عشر: الإنتاج الحربي X الجونة الأسبوع الثاني عشر: الإنتاج الحربي X أسوان الأسبوع الثالث عشر: الإنتاج الحربي X مصر المقاصة الأسبوع الرابع عشر: الإنتاج الحربي X المحلة الأسبوع الخامس عشر: الإنتاج الحربي X الاتحاد السكندري الأسبوع السادس عشر: الإنتاج الحربي X الزمالك الأسبوع السابع عشر: الإنتاج الحربي X وادي دجلة

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على جدول مباريات الإنتاج الحربي في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.