تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الفيصلي في الدوري السعودي

أعلن البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفنى للاتحاد جدة عن تشكيل الفريق لمواجهة الفيصلي في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. يبدأ اتحاد جدة المباراة بالتشكيل الآتى : حراسة المرمى : مارسيلو جروهي. خط الدفاع : مهند شنقيطي، أحمد حجازي، عمر هوساوي، سعود عبدالحميد. خط الوسط : عبدالاله المالكي، برونو هنريكي، جاري رودريجيز، رومارينهو، عبدالعزيز البيشي. خط الهجوم : بريجوفيتش.

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