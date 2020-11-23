بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والشباب السعودي اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

نتابع عبر موقع الوفد مباراة الأهلي والشباب، التي تنطلق اليوم الأثنين الموافق 23 من شهر نوفمير الجاري، الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت مصر، حيث يستضيف اللقاء ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والشباب

متابعة مباراة اليوم بث مباشر، يلتقي الأهلي والشباب ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث انتهت أخر مباراة جمعت بينهما بالتعادل الإيجابي 1-1، خلال منافسات الدوري

السعودي، يدخل الشباب المباراة وهو يمتلك 10 نقاط، في المركز الثاني، فيما يمتلك الأهلي، 9 نقاط في المركز الثالث، بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ونتابع المباراة من خلال يلا كورة مباشر مباريات اليوم بث مباشر عبر مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر.

مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

نتابع مباراة الأهلي والشباب عبر موقع الوفد من خلال يلا كورة مباشر مباريات اليوم في بث

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مباراة: الأهلي والشباب.

المناسبة: الدوري السعودي للمحترفين.

ستاد : مدينة الملك عبدالله الرياضية.

الساعة: الخامسة والربع مساء بتوقيت مصر.