تشكيل الأهلي لمواجهة الشباب في الدوري السعودي

أعلن الصربي فلادان ميلوفيتش المدير الفنى لاهلى جدة عن تشكيل الفريق لمواجهة الشباب في اطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. يبدأ الأهلي المباراة بالتشكيل الاتى : حراسة المرمى محمد العويس. خط الدفاع : عبدالله الحسون، معتز هوساوي، محمد خبراني، لوكاس ليما. خط الوسط : علي الأسمري، فيجسا، أوسو، ميتريتا، ماركو مارين. خط الهجوم : عمر السومة.

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