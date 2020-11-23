قائمة العالمي عبدالحميد الوسيمي أسماء لها تاريخ من أجل مستقبل واعد للكرة الطائرة المصرية

تقام يوم الحادي عشر من شهر ديسمبر المقبل انتخابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة والتي ستكون لمدة عام واحد حتى نهاية دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 والتي تأجلت لعام 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا .
وتقدم للانتخابات 4 مرشحين على مقعد الرئاسة وهم عبدالحميد الوسيمي واحمد عبدالدايم وشريف الشمرلي وفؤاد عبدالسلام .
ونتاول في سلسلة من المقالات السيرة الذاتية للمرشحين ونبدا بقائمة العالمي عبدالحميد الوسيمي نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق للكرة الطائرة والمحاضر الدولي والذي يأتي رأس قائمة تضم كل من سيف أبو النجا نائبا للرئيس وعايدة إسماعيل أمينا للصندوق والكابتن حسين حافظ السرجاني والكابتن طلعت الطوبشي المرشحان للعضوية .
ويبلغ عبدالحميد الوسيمي "العالمي" 63 عاما وحصل على العديد من الأوسمة الرياضية من السادة رؤساء الجمهورية بمصر للفوز بكافة ذهبيات المشاركات - الأفريقية والعربية ضمن الفريق القومي المصري 1975 - 1985 بالإضافة الى الفوز مع فريق نادي الزمالك ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال .
وتخرج في كلية الآداب جامعة عين شمس قسم الدراسات الفلسفية بخلاف التأهيل الرياضي الدولي بدول اجنبية .
تولى الوسيمي منصب نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة خلال الفترة من اكتوبر 2017 حتى فبراير 2019، كما كان عضو مجلس إدارة ومشرف على العمل الفني بالإتحاد المصري فترة رئاسة علي السرجاني خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2014 .
وتقلد عبدالحميد الوسيمي منصب رئيس لجنة المدربين بالإتحاد الأفريقي وعضوية لجنة اللمدربين بالإتحاد الدولي للكرة الطائرة في عام 2010 ، كما عمل محاضر اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي منذ عام 1992 وحتى عام 2016 .
تعاقد عبدالحميد الوسيمي مع الاتحاد الدولي للكرة الطائرة كأول ضابط تطوير فني للقارة الأفريقية وكان خبير الاتحاد الدولي في برامج المنتخبات القومية في أفريقيا وآسيا و مديرا للدورات الدولية والمؤتمرات الفنية لإعداد الكوادر بالتضامن الأولمبي وأنشطة الاتحاد الدولي بالإضافة لعدد من التعاقدات الشخصية وشملت تلك المهام الدول الاتية:
ألمانيا بريطانيا - اليونان - سلوفانيا - مالطا - النرويج- اليابان - الهند - باكستان - بوتان - الفليبين - جزر المالديف - الكويت - اليمن - الأردن - سوريا - البحرين - مصر - تونس - السودان - جنوب إفريقيا - زامبيا - إثيوبيا - أوغندا - زيمبابوي - تنزانيا - السنغال - ناميبيا - غانا - جامبيا - بوتسوانا - موزمبيق - موريشيوس - سيشيل- جزر الكوك - جزيرة نيوي
كما عمل خبيرالأكاديمية اليابانية للمدربين 2000 & 2001 ومدير فني فرق قومية باتحادات الدول الاتية:
البحرين والهند ومصر وجنوب أفريقيا والأردن ،كما تولى عبدالحميد الوسيمي
كما تولى القيادة الفنية لفريق مصر للطيران بالفترة الذهبية من 1992 وحتى 2004.
وحصل على دورة دولية من الإياتا والإيكاو / كندا مصر للطيران 2001 ، بالإضافة إلى دورة الأكاديمية الرياضية الألمانية كولون 1993 - 1994 بألمانيا بالإضافة لرخص تدريب الاتحاد الالماني للكرة الطائرة بألمانيا الاتحادية 1987 - 1988 و مركز التطوير الدولي بمدينة يتشين/ تشيكوسلوفكيا 1987 - 1989 .
وحاضر الوسيمي في مؤتمرات فنية بعدة دول أوربية "ألمانيا - سويسرا - هولندا" 1991 - 1998
وبدأ الوسيمي مشواره مع الكرة الطاىرة لاعبا بصفوى الناشئين بنادي هليوليدو ثم الفريق الاول قبل ان ينتقل إلى نادي الزمالك كما لعب لفريق جامعة عين شمس ولشركتي الكابلات الكهربائية ومصر للطيران وخاض تجربة احتراف متميزة خارج مصر بأندية أبوظبي والعين بدولة الامارات ، و باير ليفركوزن الألماني.
وتضم قائمة العالمي العديد من القامات المشهود لها بالكفاءة والنجاح سواء في المجال الرياضي كلاعبين سابقين واداريين او في مجال العمل الخاص حيث يترشح على مقعد نائب الرئيس بالقائمة سيف الله أبوالنجا وهو لاعب دولي ونجم نادي هليوبوليس لمدة ١٧سنة بدتية من عام ١٩٦٨ وحتى ١٩٨٥، وحصل على دورة التدريب الدولية كوتش 1 بسان مارك بالاسكندرية عام ١٩٧٩
وكان أبوالنجا عضوا بمجلس أدارة نادي هليوبوليس الرياضي ٦ دورات وأمين الصندوق الاسبق ، ورئيس اللجنة الرياضية العليا ورئيس اللجنة الهندسية الاسبق .
كما كان سيف أبو النجا عضوا بمجلس ادارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة الفترة الذهبية مع اللواء رؤوف المناوي خلال الفترة من ١٩٩١ - ١٩٩٦ وتولى منصب الامين العام للاتحاد ورئاسة لجنة الكرة الشاطئية مع مجلس علي السرجاني ومجلس عبد الحميد الوسيمي فترة التاهيل للاوليمبياد خلال الفترة من 2012 وحتى 2014
وتولى أبوالنجا رئاسة جمعية المهندسين المعماريين المصريين وكان عضوا بمجلس ادارة الاتحاد الدولي UIA ثم نائبا لرئيس الاتحاد الدولي وعضوا بلجنة المنشآت الرياضية والأوليمبية بالاتحاد الدولي للمعماريين منذ عام 1988 و حتى الان .
ويعمل أبوالنجا محاضرا دوليا في المنشآت الرياضية والسياحية والاوليمبية بالاتحاد الدولي للمعماريين UIA منذ عام 1988 و حتى الان
. مهندس استشاري معماري برقم ٢/٢١١٧ في المباني العامة والمنشآت الرياضية والسياحية والثقافية من ٢٠٠٢ حتى الان إلى جانب مسيرة عملية ناجحة في مجال الهندسة المعمارية .
ويترشح على منصب أمين الصندوق الكابتن عايدة إسماعيل عاشقة الرياضة ونجمة منتخب مصر والنادي الأهلي و المرشحة لمنصب أمين الصندوق .
عايدة إسماعيل هي نجلة الراحل اللواء بحري مهندس إسماعيل عثمان كبير مهندسي القوات البحرية وزجة عبدالحميد الوسيمي المرشح لرئاسة الاتحاد .
تخرجت عاشقة الرياضة في كلية النصر للبنات بالإسكندرية E.G.C وحصلت على بكالوريوس تجارة شعبة إقتصاد .
عشقت عايدة إسماعيل الرياضة منذ الصغر فقد مارست الفروسية بنادي القوات المسلحة بالاسكندرية وكرة اليد بنادي سبورتنج حتى فريق الدرجة الاولى وانضمت لمنتخب مصر للناشئات كما تألقت كلاعبة للتنس وحصلت على العديد من البطولات تحت 15 وتحت 18 سنة وفي مستوى السيدات وكان تصنيفها بين لاعبات التنس بمصر بين الأول والثاني لسنوات طويلة بسبب عشقها للكرة الطائرة وارتباطاتها التدريبية والتنافسية ضمن فريق الاهلي ومنتخب مصر للكرة الطائرة ومع كل ذلك هي ايضا بطلة مصرية من بطلات العاب القوى حيث فازت بالمراكز الأولى في الوثب العالي والطويل بمرحلتي الناشئات والدرجة الأولى والتتابع ٤ × ١٠٠ سيدات
وفازت كلاعبة كرة طائرة ببطولات الجمهورية بكافة المراحل السنية وبطولة الدوري الممتاز للانسات لاعبة بنادي سبورتنج الاسكندرية .
انتقلت عايدة إسماعيل الى النادي الأهلي عام 1984 وحصلت على جميع البطولات التي شاركت فيها على مدار 10 مواسم كما شاركت مع فريق الاهلي بالبطولات الأفريقية للأندية وكابتن فريق النادي الاهلي لعدة اعوام.
وفي مجال العمل أنشأت عايدة إسماعيل أول مجموعة مدارس دولية رياضية في مصر بالإسكندرية وصاحبة وداعمة فكرة تكوين ناديين جديدين لخدمة الرياضة بالإسكندرية وهما نادي دلفي ونادي بايونيرز ، وكانت عضوا بمجلس ادارة نادي سبورتنج خلال الفترة من 2008 الى 2013
كما حصلت على شهادة في التدريب المستوى الدولي الاول وفازت بفريق نادي دلفي الذي تولته تدريبيا ببطولات الجمهورية ثلاث مرات متتالية تحت 18 سنه بنات والثالث على مستوى السيدات وقدمت للمنتخبات المصرية بالمراحل السنية العديد من اللاعبين واللاعبات لمنتخبات كرة الطائرة.
وهي الان تسعى لاستكمال مسيرة العطاء للرياضة المصرية بعدما ترشحت لامانة الصندوق باتحاد الكرة الطائرة ضمن قائمة الكابتن عبدالحميد الوسيمي .
ويترشح على العضوية بقائمة الوسيمي الثنائي اصحاب الانجازات الكبيرة الكابتن حسين حافظ السرجاني والكابتن طلعت الطوبشي المرشحان لعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة:
حسين حافظ السرجاني هو نجم نادي هليوليدو شركة مصر للطيران لمدة 17 عام حيث كان لاعبا للكرة الطائرة بنادي هليوليدو والمنتخب القومي للشباب وخاض رحلة احتراف قوية في دولة الإمارات العربية ، وعقب اعتزاله اللعب تولى السرجاني رئاسة جهاز الكرة الطائرة بنادي هليوليدو لاكثرم من 25 عاما .
وحصل على الدراسات المتقدمة والدولية المستوي الأول والثاني والدراسة الأولمبية الدولية .
أما طلعت الطوبشي ، فهو لاعب نادي بور سعيد الأسبق ومقررلجنة الكرة الشاطئية الأسبق بالاتحاد المصري للكرة الطائرة .
وحصل الطوبشي على دراسة اكاديمية اوليمبية اساسية و بكالوريوس الهندسة و دبلوم الدراسات العليا في نظم المعلومات ، وكان عضوا بمجلس إدارة المصالح الحكومية فرع بورسعيد ، و عضوا بمجلس إدارة منطقة بورسعيد للكرة الطائرة قبل أن يتولى رئاسة مجلس ادارة منطقة بورسعيد للكرة الطائرة .
كانت هذه تفاصيل خبر قائمة العالمي عبدالحميد الوسيمي أسماء لها تاريخ من أجل مستقبل واعد للكرة الطائرة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.