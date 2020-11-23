قائمة العالمي عبدالحميد الوسيمي أسماء لها تاريخ من أجل مستقبل واعد للكرة الطائرة المصرية

تقام يوم الحادي عشر من شهر ديسمبر المقبل انتخابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة والتي ستكون لمدة عام واحد حتى نهاية دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 والتي تأجلت لعام 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا .

وتقدم للانتخابات 4 مرشحين على مقعد الرئاسة وهم عبدالحميد الوسيمي واحمد عبدالدايم وشريف الشمرلي وفؤاد عبدالسلام .

ونتاول في سلسلة من المقالات السيرة الذاتية للمرشحين ونبدا بقائمة العالمي عبدالحميد الوسيمي نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق للكرة الطائرة والمحاضر الدولي والذي يأتي رأس قائمة تضم كل من سيف أبو النجا نائبا للرئيس وعايدة إسماعيل أمينا للصندوق والكابتن حسين حافظ السرجاني والكابتن طلعت الطوبشي المرشحان للعضوية .

ويبلغ عبدالحميد الوسيمي "العالمي" 63 عاما وحصل على العديد من الأوسمة الرياضية من السادة رؤساء الجمهورية بمصر للفوز بكافة ذهبيات المشاركات - الأفريقية والعربية ضمن الفريق القومي المصري 1975 - 1985 بالإضافة الى الفوز مع فريق نادي الزمالك ببطولة أفريقيا للأندية الأبطال .

وتخرج في كلية الآداب جامعة عين شمس قسم الدراسات الفلسفية بخلاف التأهيل الرياضي الدولي بدول اجنبية .

تولى الوسيمي منصب نائب رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة خلال الفترة من اكتوبر 2017 حتى فبراير 2019، كما كان عضو مجلس إدارة ومشرف على العمل الفني بالإتحاد المصري فترة رئاسة علي السرجاني خلال الفترة من عام 2012 وحتى عام 2014 .

وتقلد عبدالحميد الوسيمي منصب رئيس لجنة المدربين بالإتحاد الأفريقي وعضوية لجنة اللمدربين بالإتحاد الدولي للكرة الطائرة في عام 2010 ، كما عمل محاضر اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي منذ عام 1992 وحتى عام 2016 .

تعاقد عبدالحميد الوسيمي مع الاتحاد الدولي للكرة الطائرة كأول ضابط تطوير فني للقارة الأفريقية وكان خبير الاتحاد الدولي في برامج المنتخبات القومية في أفريقيا وآسيا و مديرا للدورات الدولية والمؤتمرات الفنية لإعداد الكوادر بالتضامن الأولمبي وأنشطة الاتحاد الدولي بالإضافة لعدد من التعاقدات الشخصية وشملت تلك المهام الدول الاتية:

ألمانيا بريطانيا - اليونان - سلوفانيا - مالطا - النرويج- اليابان - الهند - باكستان - بوتان - الفليبين - جزر المالديف - الكويت - اليمن - الأردن - سوريا - البحرين - مصر - تونس - السودان - جنوب إفريقيا - زامبيا - إثيوبيا - أوغندا - زيمبابوي - تنزانيا - السنغال - ناميبيا - غانا - جامبيا - بوتسوانا - موزمبيق - موريشيوس - سيشيل- جزر الكوك - جزيرة نيوي

كما عمل خبيرالأكاديمية اليابانية للمدربين 2000 & 2001 ومدير فني فرق قومية باتحادات الدول الاتية:

البحرين والهند ومصر وجنوب أفريقيا والأردن ،كما تولى عبدالحميد الوسيمي