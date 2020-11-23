بث مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي والشباب اليوم في الدورى السعودى

مشاهدة مباراة الأهلي والشباب بث مباشر اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والتي تنقلها قناة السعودية الرياضية KSA Sports 3 HD علي النايل سات والعرب سات، بصوت المعلق حماد العنزي.

مشاهدة مباراة الأهلي والشباب بث مباشر اليوم

يواجه مساء اليوم فريق الأهلي نظيره الشباب ضمن مباريات الاسبوع الخامس من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).

ويحتل الأهلي المركز الثلث برصيد 9 نقاط بعدما انتصر على العين فى الحولة الماضية، بينما يمتلك

الشباب 10 نقاط في المركز الثانى من ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعدما انتصر على الفتح فى الجولة الماضية من البطولة.

موعد مباراة الأهلي والشباب اليوم في الدورى السعودى

تُقام المباراة في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، و الساعة 6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والشباب اليوم على النايل سات وسهيل

تذيع قناة السعودية الرياضية KSA Sports 3 HD مباراة الأهلي والشباب

في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان عبر بث مباشر من تعليق “حماد العنزي” علي القمر النايل سات و سهيل سات.

قناة السعودية الرياضية KSA Sports 3 HD بث مباشر Live

ونقدم لكم هنا في موقع “الوفد ” مشاهدة مباراة الأهلي والشباب بث مباشر اليوم في الدورى السعودى والتي تنقلها قناة السعودية الرياضية KSA Sports 3 HD علي النايل سات والعرب سات.