سلبية اختبار "رابيد تيست" لأعضاء منتخب الشباب

أثبتت اختبارات "رابيد تيست"، التي خضع لها أعضاء منتخب الشباب، تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، أمس، الأحد، سلبيتها ليواصل شباب الفراعنة، استعدادتهم بشكل مريح، قبل السفر إلى تونس للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتاينا.
وأكد دكتور وليد منظور طبيب الفريق أن اللاعبين المتواجدين حالياجاءت نتيجتهم سلبية أما اللاعبين المتواجدين مع الأندية يقومون بإجراء التحليل بواسطة أنديتهم وستجري مسحة لجميع أفراد الجهاز الفني والطبي والإداري خلال 24 ساعة.
ويخوض منتخب الشباب، فعاليات بطولة شمال إفريقيا، خلال الفترة من 15 إلى 24 ديسمبر، بمشاركة تونس والجزائروالمغرب وليبيا، وأكد عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب مد فترة القيد لبطولة شمال إفريقيا لمدة 10 أيام لتصبح في العاشر من ديسمبر بدلا من أول ديسمبر المقبل، لمنح فرصة للمنتخبات لقيد لاعبين في حالة ظهور حالات كورونا قبل السفر مباشرة.
وستقام قرعة تصفيات أمم إفريقيا نهاية الشهر الجاري عن طريق تطبيق الزووم لتحديد مواعيد المباريات والاستادات المقام عليها البطولة المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بموريتانيا.
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