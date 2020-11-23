شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات طبية فى معسكر الأهلي خوفًا من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع الجهاز الطبى بالنادى الأهلى برئاسة محمود خالد، حالة الطوارىء داخل المعسكر المقام حاليا في أحد الفنادق إستعدادا لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في نهائى دورى أبطال إفريقيا حيث يراقب الطبيب اللاعبين.

ويحرص على تذكيرهم بالاجراءات الإحترازية لتجنب الإصابة بكورونا ويطالبهم بضرورة التباعد على قد المستطاع أثناء تحركاتهم وطلب منهم إبلاغه باى أعراض قد يشتكى منها أي عنصر بالفريق ليتم التعامل معها مباشرة خوفا من أن تكون بداية للاصابة بكورونا.