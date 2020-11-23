شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحفز اللاعبين بالمكافآت قبل النهائى الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرس إدارة النادى الأهلى زيادة المكافآت المخصصة للاعبين في حالة الفوز باللقب الإفريقي وسيتم إبلاغ اللاعبين بالقرار قبل ساعات من اللقاء ليكون دافعا أمامهم لتقديم عرض قوي أمام الزمالك في المباراة المقررة يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.
وذلك بناء على توصية لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح الذي طالبت بتحفيز اللاعبين باعتبارها مباراة تاريخية والفوز باللقب سيكون له مردود إيحابى على اللاعبين خلال الفترة المقبلة وقبل انطلاق الموسم الجديد.
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