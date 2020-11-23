شكرا لقرائتكم خبر عن مازن مرزوق: بطل أفريقيا ينتظر ضغط مبارياته في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات، أن الأسابيع الأخيرة من الدوري المصري، ستقام بدون لاعبي المنتخب الأولمبي، في ظل الظروف الصعبة التي تواجه البطولة في الموسم الجديد.
وقال مازن مرزوق خلال حفل قرعة الدوري الممتاز موسم 2020-2021: "من سيفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، سيلعب في كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأفريقي، ولذلك سيتم ضغط مبارياته بشكل أكبر، ويجب عليه أن يتحمل ذلك".
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