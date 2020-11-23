شكرا لقرائتكم خبر عن مازن مرزوق: الأندية رفضت تنظيم الدوري من دور واحد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات، أن الأسابيع الأخيرة من الدوري المصري، ستقام بدون لاعبي المنتخب الأولمبي، في ظل الظروف الصعبة التي تواجه البطولة في الموسم الجديد.
وأشار مرزوق خلال مراسم سحب قرعة الدوري المصري، إلى أن الأندية رفضت تنظيم الدوري من دور واحد.
وتابع «تمسك الجميع بإقامة البطولة بالشكل المعتاد، ولذلك سيتم ضغط المباريات في الدوري القادم».
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