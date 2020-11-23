شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يزور معسكر الأهلى قبل النهائى الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يزور محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، معسكر الفريق الكروى الأول المقام حاليا في أحد الفنادق بالقاهرة استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائى دورى أبطال إفريقيا والمقرر الجمعة المقبل، وذلك خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على حالة الفريق واستعداداته للمباراة، وتحفيز اللاعبين على الاجتهاد في المباراة لتحقيق الفوز والتتويج باللقب الإفريقي، بجانب الاطمئنان على حالة المصابين ومعرفة مدى إمكانية لحقاهم بالمباراة.
وينتظر أن يعقد الخطيب جلسة مع موسيمانى على هامش الزيارة للاطمئنان على الاستعدادات الفنية للنهائى الإفريقي.
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