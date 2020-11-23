شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على قرعة مباريات الأهلي في الموسم الجديد للدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2020-2021 والتي أقيمت اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة الكبرى عن مواجهة الأهلي لفريق مصر المقاصة في افتتاح المسابقة ضمن منافسات الجولة الأولى.

كما أسفرت قرعة الدوري الممتاز لموسم 2020-2021، عن ملاقاة الأهلي للزمالك في الجولة الرابعة، على أن تقام مباراة الدور الثاني في الجولة 22.

وجاءت مباريات الأهلي على النحو التالي:

الجولة الأولى: المقاصة.

الجولة الثانية: غزل المحلة.

الجولة الثالثة: الاتحاد السكندري.

الجولة الرابعة: الزمالك.

الجولة الخامسة: وادي دجلة.

الجولة السادسة: سيراميكا كليوباترا.

الجولة السابعة: الإنتاج الحربي.

الجولة الثامنة :البنك الأهلي.

الجولة التاسعة: المقاولون العرب.

الجولة العاشرة: بيراميدز.

الجولة الحادية عشرة: سموحة.

الجولة الثانية عشرة: الإسماعيلي.

الجولة الثالثة عشرة: إنبي.

الجولة الرابعة عشرة: طلائع الجيش.

الجولة الخامسة عشرة: المصري.

الجولة السادسة عشرة: الجونة.

الجولة السابعة عشرة: أسوان.

وقال مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، إن أندية الدوري الممتاز للموسم الكروي 2020-2021 رفضت فكرة إقامة المسابقة من دور واحد، كاشفا عن انطلاق المسابقة يوم 11 ديسمبر المقبل.

تُوج الأهلي بلقب الدوري للمرة الـ 42 في تاريخه والمرة الخامسة على التوالي نسخة 2019-2020، وتسلم لاعبوه الدرع عقب مباراة طلائع الجيش، التي فاز بها بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الأخيرة من عمر الدوري المصري على ملعب الأهلي. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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