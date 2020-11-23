شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال بيتيس يعلن إصابة الجزائري عيسى ماندي بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ريال بيتيس، إصابة مدافعه الجزائري الدولي عيسى ماندي بفيروس كورونا المستجد.
وحسب الموقع الرسمي للنادي، فإن نتيجة فحص ماندي جاءت إيجابية، فيما كانت النتائج سلبية لباقي اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني للفريق الذي سيلتقي في وقت لاحق من اليوم الإثنين، مع مضيفه أتلتيك بيلباو.
وأكد النادي أن ماندي لم تظهر عليه أي أعراض للعدوى، لكنه سيخضع للحجر الصحي تنفيذًا للإجراءات المطبقة.
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