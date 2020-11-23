صلاح سيشارك في تدريب ليفربول بعد سلبية كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

أكد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أن لاعبه محمد صلاح يستطيع العودة للمشاركة في التدريب، بعدما جاءت نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية. وأصيب صلاح بفيروس كورونا خلال الوجود مع منتخب مصر في فترة التوقف الدولي الأسبوع الماضي وغاب عن الفوز 3-صفر على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد. وقال كلوب: "هذا ما سمعته أن النتيجة سلبية، أعتقد بدءاً من الآن سيكون عادياً في كل الاختبارات، يوم الإثنين سنخضع لفحص من "يويفا"، وأنا متأكد أنه سيكون حاضراً". وأضاف: "يستطيع التدرب معنا، سنخضع لاختبارين في اليومين المقبلين لذا سيتم اختباره". وأكد كلوب أن لاعب الوسط نابي كيتا تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية أمام ليستر، لينضم لقائمة المصابين الطويلة التي تضم أيضاً فان دايك، وجو غوميز، وترينت ألكسندر أرنولد. وقال كلوب عن كيتا: "هو يعاني من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، ولم يكن بوسعه اللعب، وإلا لكان استمر في الملعب".

