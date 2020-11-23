الدوري البرازيلي: إنترناسيونال وساو باولو يهدران فرصة اعتلاء الصدارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

أهدر إنترناسيونال فرصة جديدة للاعتلاء صدارة الدوري البرازيلي، وسقط في فخ الهزيمة 1-2 أمام ضيفه فلومينينسي، في الجولة 22 من المسابقة، والتي شهدت أيضاً فوز فورتاليزا على مضيفه بوتافوغو 2-1، وتعادل سييارا مع أتلتيكو مينيرو 2-2، وساو باولو مع فاسكو دا غاما 1-1. مني إنترناسيونال بالهزيمة الثانية توالياً، وهي الثالثة له مقابل تعادلين في آخر خمس مباريات خاضها الفريق في المسابقة، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة واحدة أمام فلومينينسي الذي استعاد اتزانه بعد هزيمتين متتاليتين. وأنهى إنترناسيونال الشوط الأول لصالحه بهدف سجله ماوريسيو في الدقيقة 15. وفي الشوط الثاني، رد فلومينينسي بهدفين سجلهما لوكا بورغيس، وكايو فيرناندو دو أوليفيرا، في الدقيقتين 57 و81. كما أهدر ساو باولو فرصة اعتلاء الصدارة، بسقوطه في فخ التعادل مع فاسكو دا غاما 1-1، حيث رفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف أتلتيكو مينيرو وفلامنغو، كما رفع فاسكو دا غاما رصيده إلى 24 نقطة في المركز 16. وتقدم فاسكو دا غاما بهدف سجله جيرمان كانو في الدقيقة 19، وتعادل لوسيانو نيفيس لفريق ساو باولو بهدف في الدقيقة 34. وتغلب فورتاليزا على مضيفه بوتافوغو بهدفين سجلهما بيرجسون دا سيلفا، وديفيد دا فونسيكا، في الدقيقتين 61 و79 مقابل هدف سجله وارلي لياندرو في الدقيقة 81، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع، مقابل 20 تقطة لبوتافوغو الذي مني بالهزيمة الثالثة على التوالي وهي الرابعة، مقابل تعادلين في آخر ست مباريات خاضها الفريق في البطولة.

