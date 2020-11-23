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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة إبراهيموفيتش ضربة موجعة لميلان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020
تلقى نادي ميلان، صدمة كبيرة، بإصابة نجمه وهداف الدوري الإيطالي، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لكي يفقد الفريق القوة الضاربة لديه. واصل إبراهيموفيتش تألقه وسجل هدفي ميلان في شباك نابولي، مقدماً واحدة من أجمل مبارياته على الاطلاق خلال الموسم الحالي. ولكنه صدم عشاق ميلان حين أمسك بالعضلة الخلفية بشكل مفاجئ، ثم خرج مصاباً، ليصيب الجميع في ميلانو بالقلق في حال استدعت الإصابة غيابه لفترة طويلة. حدث ذلك بعد 78 دقيقة قدمها إبراهيموفيتش على أكمل وجه، ليفك الشراكة مع كريستيانو رونالدو في صدارة هدافي الدوري الإيطالي. ولم يغادر زلاتان الملعب تماماً، حيث جلس على دكة البدلاء واضعاً كيساً من الثلج حول عضلته الخلفية، وممدداً قدمه للأمام.
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