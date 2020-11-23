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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسمياً.. "فيفا" يعاقب رئيس "كاف" بالإيقاف والغرامة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الإثنين، معاقبة رئيس الاتحاد الأفريقي، أحمد أحمد، بالإيقاف 5 أعوام، إلى جانب غرامة مالية، بعد أن أثبتت تحقيقات لجنة القيم المستقلة ارتكابه مخالفات مالية وإدارية. أعلن أحمد في وقت سابق أنه ينوي السعي للاستمرار في رئاسة الاتحاد الأفريقي لولاية ثانية، والترشح لخوض الانتخابات المقررة في مارس (آذار) المقبل. وقال "فيفا" في بيان: "تحقيقات لجنة القيم المستقلة وجدت أحمد مذنباً بتقديم وتلقي الهدايا وبعض المنافع الأخرى، إلى جانب تجاوزات أخرى على مستوى الإدارة المالية للمؤسسة". وأضاف البيان أنه فرض على أحمد عقوبة "الإيقاف والمنع من ممارسة أي أنشطة مرتبطة بكرة القدم (سواء كانت إدارية أو رياضية أو غير ذلك) على المستويين الوطني والدولي لمدة 5 أعوام". كما فرض "فيفا" غرامة على المسؤول بقيمة 200 ألف فرنك سويسري (200 ألف دولار).
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