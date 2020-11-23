برشلونة يسافر إلى كييف دون ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

خلت قائمة برشلونة التي ستسافر إلى العاصمة الأوكرانية كييف لمواجهة دينامو بدوري أبطال أوروبا، من نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي. استبعد "البرغوث" من قائمة البرسا بقرار فني من المدرب الهولندي رونالد كومان، وكذلك الأمر بالنسبة للاعب الوسط، فرينكي دي يونغ. وأكد كومان خلال مؤتمر صحافي اليوم قبل خوض رابع جولات دور المجموعات: "الوضع في "التشامبيونز ليغ مريح نوعاً ما، ميسي ودي يونغ يحتاجان للراحة". وبهذا ينضم اللاعبان لقائمة الغيابات عن المواجهة والتي تضم المصابين، جيرارد بيكيه، سرجيو بوسكيتس، وسيرجي روبرتو، وصامويل أومتيتي، وأنسو فاتي، وأراوخو. وبهذا الشكل قد يلعب برشلونة بفريق أساسي مكون من: تير شتيغن، ديست، مينغيزا، لونغليت، ألبا، بيانيتش، ألينيا، ديمبيلي، كوتينيو، بيدري وغريزمان.

