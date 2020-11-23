الدوري السعودي: قمة نارية بين الهلال والنصر على إستاد الملك فهد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 23 نوفمبر 2020

يحتضن إستاد "الملك فهد الدولي"، مباراة من العيار الثقيل، تجمع بين الهلال والنصر، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. يدخل "الزعيم" المباراة متصدراً لجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد النصر في المركز 13 برصيد 3 نقاط. ويتطلع الهلال إلى توجيه ضربة جديدة إلى غريمه النصر، تبعد الأخير مبكراً عن سباق المنافسة، حيث يسعى الهلال أيضاً إلى تحقيق أكثر من الفوز بالنقاط الثلاث، وذلك بضرب معنويات غريمه قبل تجدد اللقاء بينهما الأحد المقبل، على نهائي كأس الملك 2019-2020. وحسب الأرقام فإن آخر 10 مواجهات جمعت بين الفريقين، سجلت 5 انتصارات لمصلحة الهلال، مقابل 4 انتصارات للنصر، وتعادل الفريقان بمباراة واحدة، وكان آخر لقاء قد انتهى لصالح الهلال في أغسطس (آب) الماضي، بنتيجة عريضة 4-1. وتذهب الأفضلية في مواجهات الفريقين خلال نوفمبر (تشرين الثاني) لمصلحة الهلال، ولعل أبرز تلك النتائج كان فوز الهلال 2-1 بنفس التاريخ في نصف نهائي كأس المؤسس عام 1999. سيكون "الزعيم" أمام فرصة كبيرة في هذه المباراة من أجل الفوز وحصد مزيد من النقاط، نظراً لعدم استقرار أداء الخصم والظروف الصعبة التي يمر بها، حيث سيحاول استغلال كل هذا للاستمرار في الطريق الصحيح، ولكن عليه عدم التهاون واللعب بكل جديه. في المقابل، يمر النصر بأسوأ فتراته هذا الموسم، بعد الأداء للمخيب الذي يقدمه منذ بداية الموسم والضعيف للغاية، بسبب بعض الإصابات التي ضربت الفريق بشكل كبير بسبب فيروس كورونا وغيرها. وتبرز قوة الفريقين في العناصر الأجنبية، إذ يقود الهلال الفرنسي غوميز، بجانب البيروفي كاريلو، والإيطالي جيوفينكو، إلى جانب الأرجنتيني فيتو الذي سيبدأ المباراة أساسياً للمرة الأولى منذ التحاقه بالفريق السعودي. وفي النصر يتقدم المغربي عبد الرزاق حمدالله، بجانب مواطنه نور الدين أمرابط، كتيبة البرتغالي روي فيتوريا، كما عاد بعد التعافي من فيروس كورونا الأرجنتيني مارتينيز، والبرازيلي بيتروس.

