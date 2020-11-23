شكرا لقرائتكم الأهلى يضم بيكهام 5 سنوات مقابل 12.5 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع أحمد رمضان بيكهام مدافع وادي دجلة على عقود انتقاله للأهلي بشكل رسمي اليوم الاثنين مقابل 12 مليون و500 الف جنيه دون دخول لاعبين في الصفقة، بعد أن كان الاتفاق الأول ينص على دفع مقابل مادي بخلاف إعارة 2 من لاعبي الأهلي لوادي دجلة، عاد وطلب مسئولو دجلة أن تعقد الصفقة بعيدا عن اللاعبين، على أن يتم حساب قيمة صفقات المعارين حال الاستقرار على ضم أي لاعب بعيدا عن صفقة بيكهام.

ويتواجد أحمد رمضان بيكهام حالياً في مقر الأهلي بعد توقيع عقود انتقاله للأهلي في حضور أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي، ليصبح الصفقة الثالثة للفريق بعد طاهر محمد طاهر والمغربي بدر بانون.

وأتفق مسئولو الأهلي مع دجلة على دفع قيمة الصفقة على قسطين، وعرض الأهلي على دجلة استعارة ثلاثة لاعبين ، على أن يتم خصم قيمة إعارتهم من قيمة الصفقة، إلا أن الثلاثي المعروض لم يلق قبولاً لدى الإدارة الفنية لوادي دجلة، ليتم صرف النظر عن فكرة استعارة لاعبين والتركيز على المقابل المادي فقط.

أحمد رمضان بيكهام 23 عامًا شارك الموسم الماضي فى 30 مباراة بالدورى بقميص دجلة (سجل هدفين وصنع تمريرة ناجحة)، ونفذ 7 عرضيات بشكل صحيح من إجمالى 23 بدقة 30 %، ومرر الكرة بشكل صحيح 31 مرة من إجمالى 41 بدقة 76 % ، وبلغت تمريراته القصيرة معدل 92 % بواقع 1201 تمريرة من 1300 .