شكرا لقرائتكم قرعة الدورى.. 17 مواجهة للدراويش بالدورى وقمتى الأهلى والزمالك على التوالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم جدول مباريات الإسماعيلى خلال منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى والمقرر لها 9 ديسمبر المقبل.

النادى الإسماعيلي صرح كروي، ثالث أكثر الأندية شعبية فى مصر بعد الأهلى والزمالك، ولقب بـ"برازيل الكرة المصرية" نظراً لما يقدمه لاعبوه من كرة جميلة وممتعة يعشقها الجمهور.

كما لُقب النادي الإسماعيلي بـ"الدراويش" نظرا لأن أحد الأجيال الذهبية للنادى كان يضم وقتها أكثر من لاعب يُدعى "درويش" خلال تلك الفترة.

واستطاع الإسماعيلى أن يكون الفريق المصرى الأول الذى توج ببطولة أفريقيا عام 1969، وفى عامى 1970 و1992 خرج من الدورى نصف النهائي، وفى عام 2003 حين انهزم فى المباراة النهائية، كما استطاع الفوز بالدورى العام المصرى 3 مرات وكأس مصر مرتين، ويشتهر الإسماعيلى بلقب الدراويش وبرازيل مصر وبرازيل أفريقيا.

وشهدت المباريات عن مواجهة الإسماعيلى فريقى الأهلى والزمالك فى الجولتين الثانية عشر والثالثة عشر.





الجولة الأولى

المصرى – الإسماعيلى





الجولة الثانية

الإسماعيلى – الإنتاج الحربى





الجولة الثالثة

الجونة – الإسماعيلى





الجولة الرابعة

الإسماعيلى – البنك الأهلى





الجولة الخامسة

أسوان – الإسماعيلى





الجولة السادسة

الإسماعيلى – المقاولون العرب





الجولة السابعة

مصر المقاصة – الإسماعيلى





الجولة الثامنة

الإسماعيلى – بيراميدز





الجولة التاسعة

غزل المحلة – الإسماعيلى





الجولة العاشرة

الإسماعيلى – سموحة





الجولة الحادية عشرة

الاتحاد السكندرى – الإسماعيلى





الجولة الثانية عشرة

الإسماعيلى – الأهلى





الجولة الثالثة عشرة

الزمالك – الإسماعيلى





الجولة الرابعة عشرة

الإسماعيلى – انبى





الجولة الخامسة عشرة

وادى دجلة- الإسماعيلى





الجولة السادسة عشرة

طلائع الجيش- الإسماعيلى





الجولة السابعة عشرة

الإسماعيلى – سيراميكا

وينتظر النادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف، إلا أن الفريق الاصفر رفع شعار الصفقات المجانية استعداداً للموسم الجديد، ويتمسك الإسماعيلى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية، وهى البطولة المتبقية للفريق لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدورى.

وضم الإسماعيلي 4 صفقات خلال فترة القيد الحالية وهم، الأنجولي أري بابل والجزائري رضوان شريفي والتونسي فخر الدين بن يوسف. بالإضافة إلى أحمد مصطفى مهاجم جنت البلجيكي السابق

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة في بطولة الدوري بعد أن لعب 34 مباراة فاز في 11 لقاء وتعادل في 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلي هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 10 لقاءات حتى الآن فاز فى 4 وتعادل فى 2 وخسر أربعة مواجهات وأحرز 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا .