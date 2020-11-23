شكرا لقرائتكم فضل: ننتظر الجانب الأمنى لحسم حضور الجماهير نهائى أفريقيا من عدمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل عضو مجلس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، أن مسئولي الجبلاية ينتظرون رد الجانب الأمني لتحديد إمكانية حضور الجماهير في نهائي دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى و الزمالك المقرر له 27 نوفمبر الجارى بإستاد القاهرة .
وقال فضل في تصريحات لقناة اون تايم سبورت أن اتحاد الكرة يسعى لحضور الجماهير في المباراة ، ويقوم بعمل توصية بالحضور الجماهيرى من 5 إلى 10 الاف مشجع ، ولكن القرار في النهاية يخص الجانب الأمني ، قائلا :" نفسنا الجماهير تحضر "
وأضاف عضو اللجنة الخماسية أنه تم عقد جلسة أمس بإستاد القاهرة لبحث تفاصيل المباراة النهائية ، و بالفعل طلبنا حضور الجماهير بأعداد محددة ، ولكن لم يصل رد حتى الان من الجانب الأمني على هذا الامر ، ولكن الجميع بيعرفر انه كلما زاد عدد الجماهير كلما اختلفت الإجراءات و الأليات للحضور ، ويتم التنسيق مع الاتحاد الأفريقي و اللجنة الطبية برئاسة الدكتور محمد سلطان لتطبيق و تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية كل أكمل وجه ، إلا أننا نعد الجماهير أن النهائي الأفريقي سيكون واجهة مشرفة لمصر ومباراة تاريخية .
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