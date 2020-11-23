شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الأهلي يضم بيكهام لمدة 5 سنوات مقابل 12.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع أحمد رمضان بيكهام، مدافع وادى دجلة، على عقود انتقاله للأهلي بشكل رسمى اليوم الاثنين مقابل 12 مليوناً و500 ألف جنيه دون دخول لاعبين فى الصفقة، بعدما كان الاتفاق الأول ينص على دفع مقابل مادى بخلاف إعارة 2 من لاعبي الأهلي لوادي دجلة، عاد وطلب مسئولو دجلة أن تعقد الصفقة بعيدا عن اللاعبين، على أن يتم حساب قيمة صفقات المعارين حال الاستقرار على ضم أي لاعب بعيدا عن صفقة بيكهام.

ويتواجد أحمد رمضان بيكهام حالياً في مقر الأهلي بعد توقيع عقود انتقاله للأهلي في حضور أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي، ليصبح الصفقة الثالثة للفريق بعد طاهر محمد طاهر والمغربي بدر بانون.

واتفق مسئولو الأهلي مع دجلة على دفع قيمة الصفقة على قسطين، وعرض الأهلي على دجلة استعارة ثلاثة لاعبين ، على أن يتم خصم قيمة إعارتهم من قيمة الصفقة، إلا أن الثلاثي المعروض لم يلق قبولاً لدى الإدارة الفنية لوادي دجلة، ليتم صرف النظر عن فكرة استعارة لاعبين والتركيز على المقابل المادي فقط.

أحمد رمضان بيكهام 23 عامًا شارك الموسم الماضي فى 30 مباراة بالدورى بقميص دجلة (سجل هدفين وصنع تمريرة ناجحة)، ونفذ 7 عرضيات بشكل صحيح من إجمالى 23 بدقة 30 %، ومرر الكرة بشكل صحيح 31 مرة من إجمالى 41 بدقة 76 % ، وبلغت تمريراته القصيرة معدل 92 % بواقع 1201 تمريرة من 1300 .