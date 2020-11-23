شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 17 مواجهة للأهلى فى الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفرت قرعة الدوري الممتاز للموسم الجديد 2020-2021 والتي أقيمت اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة الكبرى، عن مواجهة الأهلي لفريق مصر المقاصة فى افتتاح المسابقة ضمن منافسات الجولة الأولى.

كما أسفرت قرعة الدوري الممتاز لموسم 2020-2021، عن ملاقاة الأهلي للزمالك في الجولة الرابعة، على أن تقام مباراة الدور الثاني في الجولة 22.

وجاءت مباريات الأهلي على النحو التالي

الجولة الأولى: المقاصة.

الجولة الثانية: غزل المحلة.

الجولة الثالثة: الاتحاد السكندري.

الجولة الرابعة: الزمالك.

الجولة الخامسة: وادي دجلة.

الجولة السادسة: سيراميكا كليوباترا.

الجولة السابعة: الإنتاج الحربي.

الجولة الثامنة :البنك الأهلي.

الجولة التاسعة: المقاولون العرب.

الجولة العاشرة: بيراميدز.

الجولة الحادية عشرة: سموحة.

الجولة الثانية عشرة: الإسماعيلي.

الجولة الثالثة عشرة: إنبي.

الجولة الرابعة عشرة: طلائع الجيش.

الجولة الخامسة عشرة: المصري.

الجولة السادسة عشرة: الجونة.

الجولة السابعة عشرة: أسوان.

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 137 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.