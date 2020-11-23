شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عباس: حلمت بفوز الأهلى على الزمالك 5/0 فى نهائى القرن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عباس، نجم الأهلى السابق، أنه حلم بفوز المارد الأحمر على الزمالك بخمسة أهداف دون رد فى نهائى القرن. ويترقب عشاق النادى الأهلى التاسعة مساء الجمعة لمتابعة اللقاء المصيرى أمام غريمه التقليدى الزمالك على لقب دوري الأبطال الأفريقى، تلك البطولة التى غابت عن خزينة القلعة الحمراء منذ عام 2013، ويتصدر الأهلى قائمة الفائزين بلقب دورى أبطال أفريقيا برصيد 8 مرات، وهو الفريق الوحيد الذى ضم كأسين من البطولة مدى الحياة، حيث ينص نظام البطولة على احتفاظ الفريق الفائز باللقب 3 مرات على الكأس مدى الحياة.

وفتح محمد عباس صندوق ذكرياته لـ"الخليج 365" كاشفاً أسرار رحلته مع المارد الأحمر وقرار صالح سليم الذى تسبب فى رحيله عن التتش.

وعن رؤيته لمباراة نهائى القرن قال محمد عباس فى حواره مع ”الخليج 365” :"الاهلى هيكسب عشان بقى أحسن من مع فايلر وبقى فيه ضغط في كل أرجاء الملعب والدفاع اتحسن جدا ، وفرقة الزمالك كويسة بس الاهلى أفضل لانه بيلعب كورة سريعة وجماعية ، الزمالك بيعتقد على الافراد ، والجماعية دايما تكسب"

وأضاف عباس، "التوفيق بتاع ربنا، مش قلقان، عايز لاعيبة الأهلى تعمل اللى عليها وهتكسب لأننا فنيا أعلى".

وعن تفوق للزمالك في لقاءات القمة بالفترة الأخيرة قال محمد عباس، "هو ماتش فى الدوري والتانى خلعوا بحجة الأتوبيس عطلان ولو كانوا راحوا الملعب كانوا هيتغلبوا طبعاً، كنا فايقين وكويسين وقتها، خدوا شوية لاعيبة لحد العباسية والسواق خد الأتوبيس ورجع، ويقولوا الزمالك متفوق الفترة الأخيرة، طب فى أفريقيا عمرهم ما كسبوا الأهلى بعد 8 مباريات كسبنا 5 وتعادلنا 3".

وعن توقعاته لنهائى القرن قال محمد عباس، "معرفش كام بس هنكسب، أنا حلمت أن الأهلى كسب خمسة صفر، وقفشة سجل هدفين ومروان محسن وحسين الشحات وديانج سجلوا ثلاثة أهداف".

وحصد محمد عباس 5 بطولات مع الأهلى فى ثلاث سنوات، تنوعت بين الدورى الممتاز والبطولة الأفريقية وكأس مصر، كما أنه كان أحد الأسماء الأساسية التى ساهمت فى التتويج بأول بطولة أفريقية للنادى فى عام 1982 على حساب كوتوكو الغانى

محمد عباس الذي بزغ نجمه سريعًا مع النادي الأهلي في عمر الـ18 عام فقط، خاض مباراة ودية مع الفريق أمام ساوثهامبتون الإنجليزي في نهاية موسم 1978-1979، لينال خلالها إعجاب المجري ناندور هيديكوتي المدير الفني للفريق وقتها.

مدرب الأهلي الأجنبي تمسك باللاعب الشاب الذي كان يرى فيه نجمًا كبيرًا للكرة المصرية وهوما أكده عباس لمدة ثلاثة مواسم متتالية، قبل أن تبدأ رحلته نحو عالم النسيان .