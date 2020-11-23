شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الأسبوع الأول من الدورى الممتاز فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن اتحاد الكرة جدول مباريات الأسبوع الأول من الدوري فى الموسم الجديد 2020 / 2021، الذى سوف ينطلق يوم 11 ديسمبر عقب إجراء قرعة الدورى اليوم، وأسفرت مباريات الأسبوع الأول عن المواجهات التالية :

المقاولون أمام الزمالك

الأهلي أمام المقاصة

إنبي أمام أسوان

البنك الأهلي أمام دجلة

بيراميدز امام الاتحاد

سموحة أمام المحلة

المصري أمام الإسماعيلي

الإنتاج الحربي أمام سيراميكا

طلائع الجيش أمام الجونة

فيما كشف اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن شعار الدورى المصرى الجديد بعد تعديله، حيث يقام الدورى الجديد بشكله الطبيعى من دورين بعدما رفضت الأندية مقترح إقامة الدورى الجديد من دور واحد.

وأجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021، بحضور مندوبى الأندية المشاركة فى المسابقة، بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.

ويحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة فى المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.