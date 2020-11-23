شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراتى الأهلى والزمالك فى بطولة الدورى للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الأهلى مع نظيره الزمالك فى الأسبوع الرابع من بطولة الدورى الممتاز للموسم الجديد، المقرر انطلاقه يوم 11 ديسمبر، ووفقا للقرعة التى تجرى حاليا بأحد فنادق الجزيرة، وذلك ضمن مواجهات الجولة الرابعة بالمسابقة المحلية.

وعلى مستوى مباريات الدور الثانى من البطولة، يلتقى الأهلى مع الزمالك فى الجولة الحادية والعشرين فى القمة الثانية بالموسم.

وكانت القرعة قد أسفرت عن مواجهة الأهلى مع المقاصة في الأسبوع الأول ، بينما يلتقى الزمالك مع المقاولون فى نفس الأسبوع من البطولة.

ويجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021، بحضور مندوبى الأندية المشاركة فى المسابقة، بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.

ويحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة فى المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.