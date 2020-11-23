الامارات | عمر خربين يرفض العودة إلى المنتخب السوري.. "المدرب يشتم اللاعبين"

شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خربين يرفض العودة إلى المنتخب السوري.. "المدرب يشتم اللاعبين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نجم الهلال السعودي، ومهاجم المنتخب السوري عمر خريبين، أنه لن يرتدي قميص "نسور قاسيون" أو يعود إلى صفوف المنتخب السوري، طالما المدرب التونسي نبيل معلول على رأس الجهاز الفني، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم قناعته بما يقدمه المدرب وجهازه الفني، وأن هناك أموراً أخلاقية تدفعه إلى عدم المساومة على قرار العودة، خصوصاً أن معلول، وبحسب وصف خربين يتوجه بألفاظ نابية بحق العديد من اللاعبين.

وقال خريبين لبرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة "سما الفضائية السورية": "لا توجد خلافات سابقة مع معلول، لكني سأتحدث الآن نتيجة اللغط الكبير المنتشر، إذ تحدثت مع المدرب وسألته عن سبب استبعادي من المنتخب، لتأتي الإجابة من معلول بأنها أمور متراكمة، منها أنني طلبت ثلجاً في المعسكر وأنني طلبت من المدرب المساعد اللعب في مركز خلف المهاجم".

وكان المدير الإداري لمنتخب سورية عساف خليفة، أكد أن سبب الخلاف بين خربين ومعلول، جاء نتيجة تخطي اللاعب لحدوده وتدخله في الجوانب الفنية التي لا تخص سوى المدرب.

وأوضح خريبين: "قلت له أن مطالبتي هي مجرد اقتراح وأنني لا أسعى لفرض رأيي في المنتخب، وقد أبلغني أنه استاء من تصريحات المدير الإداري حول سبب الخلاف، في موقف أثار دهشتي، خصوصاً انه من غير المنطقي أن يتحدث المدير الإداري للمنتخب من دون إذن المدرب".

وتابع: "أبلغت المدرب معلول، بأنني أرفض الانضمام مجدداً للمنتخب، طالما هو موجود على رأس الجهاز الفني، خصوصاً أنني لم أجد منه أي شيء إيجابي تجاهي أو حتى تجاه المنتخب، فهل يعقل أن هناك مدرب يشتم اللاعبين بألفاظ نابية تطال حتى أمهاتهم، وهنا أشدد على أنه لا يشتم الجميع ولا يجرؤ على ذلك معي أو مع زملائي المحترفين بالخارج أو حتى نجوم الدوري السوري، بل يقتصر ذلك للأسف على اللاعبين الصغار فقط".

واستطرد خربين: "معلول لم يحترمني أبداً، كان الأفضل له أن يتحدث معي مباشرة، والغريب في الأمر عدم توجه أي من مسؤولي المنتخب أو اتحاد الكرة بالحديث معي حول الأمر، ولا حتى رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم الذي كان متواجداً في نفس الفندق".

وأختتم: "سبق أن تم استبعادي من المنتخب لأسباب فنية ولم أعترض على ذلك أبداً، فولائي تام لقميص المنتخب، ومتى تم استدعائي لا اتوانى عن تلبية الدعوة وتمثيل منتخب "نسور قاسيون" خير تمثيل، إلا أن الأمر هنا مختلف، خصوصاً أن معلول لم يقدم أي إضافة أو جديد للمنتخب".

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