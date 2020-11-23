شكرا لقرائتكم خبر عن كومان يعلن قائمة برشلونة لمباراة دينامو كييف.. استبعاد «ميسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قائمة فريقه المتوجهة إلى أوكرانيا لمواجهة فريق دينامو كييف، غدًا الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويحتل البارسا المركز الأول بالمجموعة، برصيد 9 نقاط، بينما يأتي دينامو في المركز الثالث، بنقطة واحدة.

وشهدت القائمة استبعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، والهولندي وفرينكي دي يونج، بجانب المصابين «جيرارد بيكيه، سرجيو بوسكيتس سيرجي روبرتو، صامويل أومتيتي، أنسو فاتي، أراوخو».

وجاءت قائمة البارسا كالتالي:

«تير شتيجن، ديست، ألينيا، جريزمان، بيانيتش، برايثوايت، ديمبلي، ريكي بويج، نيتو، كوتينيو، لينجليت، بيدري، ترينكاو، ألبا، ماثيوس، جونيور، بينا، مينجويزا، كونراد».

وبهذا الشكل، قد يلعب برشلونة بفريق أساسي مكون من «تير شتيجن، ديست، مينجويزا، لينجليت، ألبا، بيانيتش، ألينيا، ديمبلي، كوتينيو، بيدري، جريزمان».