شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحدد موقف الجماهير من نهائي بطولة إفريقيا غدًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
كشف سامسون أدامو رئيس لجنة مسابقات بالاتحاد الإفريقي، ان القرار النهائي بشأن حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلي سيعلن غدا "الأربعاء." وقال أدامو: "كان لدينا اجتماع مؤخرا مع السلطات وتمت مناقشة الأمر، وسوف نحصل على قرار نهائي بهذا الشأن غدا على أقصى تقدير."
وتابع: بالطبع بالنسبة لنا إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في مصر ووجود الأهلي والزمالك في هذا الحدث يجعلنا نتمنى أن يكون هناك حضور جماهيري، لكن الأمر مرتبط بموقف السلطات الأمنية والصحية، والعدد الذي يمكن السماح له بالدخول، وأيضًا إذا كانت الإجراءات سيتم احترامها بشكل آمن، وإلا لن يكون هناك جماهير، مع الأسف."
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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