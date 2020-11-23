شكرا لقرائتكم خبر عن مرزوق يعلن موعد انطلاق الدورى بالموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب كشف مازن مرزق، رئيس لجنة المسابقات الجديد باتحاد الكرة عن موعد انطلاق الموسم الجديد لبطولة الدوري وأكد أن الدوري الجديد سوف ينطلق 11 ديسمبر المقبل. ووأضاف مرزوق أنه اخطر مندوبي جميع الاندية المتواجده لحضور قرعة الموسم الجديد لكونه سيكون مضغوطا بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات«، مع التشديد على أن الجدول الخاص بالدورى سيكون مضغوطا بسبب ظروف فترة كورونا. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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