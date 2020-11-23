شكرا لقرائتكم خبر عن «بوابة الجحيم» تغلق أبوابها.. «أندرتيكر» يودّع الحلبة بعد 30 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن المصارع الأمريكي الأسطوري، مارك ويليام كالاوي، الشهير في حلبة المُصارعة بـ«أندرتيكر» أو «الحانوتي»، اعتزاله رسميًا وبشكل نهائي، مُختتمًا مسيرة من الاحتراف امتدت 30 عامًا، ظل خلالها أحد أبرز الأسماء العالمية في رياضة المُصارعة، وذلك بمُجرد وصوله إلى سن الـ55 عامًا.

وقال «أندرتيكر» خلال حدث «سلسلة الناجيين» أو «The survivor Series»، الذي يعقد خلال شهر نوفمبر سنويًا: «حان وقت اعتزالي، ليرقد أندرتيكر في سلام»، من هنا ودّعت مصارعة المحترفين الأمريكية «WWE» الأسطورة، بالمشاركة بلقطات مصوّرة تسلط الضوء على بعض انتصارات الـ«أندرتيكر»، عبر صفحتهم الرسمية بموقع التغريدات «تويتر».

وكان الظهور الأول للمصارع في سلسلة الناجيين تلك، في 22 نوفمبر 1990، لذا اختار ذلك التاريخ لإعلان الاعتزال، بعدما أصبح صاحب أطول فترة تواجد داخل حلبات المصارعة في تاريخ شركة «WWE».. في المقابل، بعث المُصارع والممثل الأمريكي دواين جونسون، الشهير بـ«روك» أو «الصخرة»، رسالة وداع إلى «أندرتيكر»، قائلًا: «كنت فخورا بمشاركة الحلبة معك».

يذكر أن اللاعب المُعتزل حاليًا، أعلن في يونيو الماضي، رغبته في الاعتزال، قائلًا: «لن استمر في WWE.. لم يبق لدي شيء أخر لإنجازه على الحلبة.. اعتقد أنني في مكاني الآن، بعد مواجهة البونيارد ضد أي جي ستايلز في راسلمينيا 36 الأخيرة، والتي كانت معركة مروعة ضد واحدة من أفضل المصارعين على الحلبة». وتابع: «إذا كانت هناك نهاية مثالية للمهنة، اعتقد أن هذه أفضل نهاية».

وأضاف: «في هذه المرحلة من مسيرتي، ليست لدي رغبة في العودة إلى الحلبة.. لم يبق لديه شيء لإنجازه بعد مسيرة مهنية طويلة وناجحة امتدت لثلاثة عقود.. لقد تغيرت اللعبة، لقد حان الوقت لظهور رجال جدد، يبدو الوقت مناسبًا لهم».

ويمتلك «أندرتيكر» مسيرة حافلة في المصارعة الحرة، بدأت عام 1987، حيث فاز بـ«بطولة العالم للوزن الثقيل»، في ثلاث مناسبات، لذا استطاع الوصول لبطولة «WWE» على الصعيد الفردي في 4 مرات وعلى المستوى الجماعي حوالي 6 مرات. كما استطاع أن يكون بطل العالم للزوجي وبطل الزوجي في بطولة التلفزيون العالمية «WCW»، وحقق 21 انتصارا متتاليا في أكبر حدث في مصارعة المحترفين «راسلمينيا»، قبل أن تنتهي السلسلة أمام بروك ليسنر في 2014.