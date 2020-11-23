شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشكل الجديد للدوري الممتاز «EPL» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب قام الاتحاد المصري لكرة القدم بتقديم الشعار الجديد للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وذلك خلال حفل قرعة الموسم الجديد 2020-2021. وتجرى الأن القرعة في أحد فنادق القاهرة بحضور أعضاء اللجنة الخماسية، وعدد من لاعبي كرة القدم على مر العصور. الوضع في مصر

اصابات 112,676

تعافي 101,783

وفيات 6,535

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