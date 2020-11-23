شكرا لقرائتكم خبر عن من بينهم صلاح.. المرشحين لجائزة «جلوب سوكر» لأفضل لاعب للقرن الـ21 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن مجلس دبي الرياضي المرشحين لجائزة «جلوب سوكر» في 2020 والتي تتضمن اختيار أفضل لاعب ومدرب وناد في القرن الواحد والعشرين.

وقد صوت الجماهير لوجود النادي الأهلي في القائمة، وكذلك وجود النجم العالمي محمد صلاح وسط العديد من أساطير اللعبة لهذا القرن.

ويمنح المجلس جائزة سنويًا لأفضل لاعب، وقد حصل عليها البرتغالي كرستيانو رونالدو لأخر أربع سنوات، كما يمنح جوائز أخرى للمدربين والحكام والأندية.

وأعلن المجلس ترشيح كل من كرستيانو رونالدو وشيرو إيموبيلي وليونيل ميسي وكريم بنزيمة وروبرت ليفاندوفسكي وساديو ماني وسيري جنابري وماركينيوس لجائزة أفضل لاعب لعام 2020.

أما جائزة القرن لأفضل لاعب فيتنافس عليها كل من محمد صلاح وسيرجيو راموس وشابي هيرنانديز وأندريس إنييستا وإيكر كاسياس وأندريا بيرلو وأندري شيفشينكو وآرين روبن وكريستيانو رونالدو وديفيد بيكام وفابيو كانافارو وفرانشيسكو توتي وفرانك لامبارد وجيانلويجي بوفون وكاكا وكيليان مبابي ولويس فيجو ولوكا مودريتش ومانويل نوير ونيمار وفيليب لام وروبرت ليفاندوفسكي ورونالدينيو ورونالدو وستيفن جيرارد وزلاتان إبراهيموفيتش وزين الدين زيدان.

بينما ترشح لجائزة أفضل مدرب كل من جيان بيرو جاسبيريني (أتلانتا)، وهانز ديتير فليك (بايرن)، وخولين لوبيتيجي (إشبيلية)، ويورجن كلوب (ليفربول)، وتوماس توخيل (باريس).

بينما يتنافس بايرن بطل دوري أبطال أوروبا مع إشبيلية بطل الدوري الأوروبي وليفربول بطل إنجلترا وريال مدريد بطل إسبانيا وباريس بطل فرنسا ويوفنتوس بطل إيطاليا على جائزة أفضل ناد.