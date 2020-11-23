شكرا لقرائتكم خبر عن وصول على معلول لاعب الأهلي إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
وصل التونسي على معلول، لاعب الأهلي، القاهرة، ظهر اليوم، بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده الأخير.
وكان من المفترض أن يصل معلول أمس، ولكن ظروف الطيران حالت دون ذلك، ما دفع إدارة الأهلي إلى التدخل لتوفير طائرة لإعادة اللاعب سريعا للانتظام في تدريبات الفريق الجماعية، استعدادا لنهائي أفريقيا.
ودخل الأهلي معسكرا مغلقا أمس عقب خوض مرانه على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لنهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام الزمالك، الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة الدولي.
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