شكرا لقرائتكم الجناينى يجتمع بحازم إمام قبل إجراء قرعة دورى الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لإتحاد الكرة على الاجتماع بحازم امام عضو اتحاد الكرة السابق قبل اجراء قرعة دورى الموسم الجديد والحديث معه عن أهم القضايا المتواجدة على الساحة الكروبة على رأسها لقاء نهائى دورى الأبطال الأفريقى المقام بين الأهلى والزمالك يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة .

يذكر أن حازم إمام أحد المدعوين من اللجنة الخماسية لحضور قرعة الدورى بصحبة عدد من نجوم الكرة المصرية لسحب القرعة وسط مندوبى أندية الدورى .



عمر الجنايني وحازم إمام

وأعلنت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة شعار الدوري المصري الحديد بعد تعديله حددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، يوم 10 ديسمبر المقبل موعدا لاقامة مباراة السوبر الافريقي بين بطل دوري ابطال افريقيا الذي لم يتحدد حتي الان وبطل الكونفدرالية وهو نهضة بركان المغربي ، بعد قرار الكاف باقامة المباراة في مصر .

ويجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021، بحضور مندوبون عن الأندية المشاركة فى المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.

ويقام الدورى الجديد بشكله الطبيعى من دورين بعدما رفضت الأندية مقترح إقامة الدورى الجديد من دور واحد.