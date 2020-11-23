شكرا لقرائتكم تعرف على مواجهات الأسبوع الأول من الدورى فى الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعلن اتحاد الكرة جدول مباريات الأسبوع الأول من الدوري في الموسم الجديد 2020 / 2021 ، الذى سوف ينطلق يوم 11 ديسمبر عقب اجراء قرعة الدورى اليوم، واسفرت مباريات الأسبوع الأول عن المواجهات التالية :



المقاولون امام الزمالك الأهلي امام المقاصة انبي امام اسوان البنك الأهلي امام دجلة بيراميدز امام الاتحاد سموحة امام المحلة المصري امام الإسماعيلي الإنتاج الحربي امام سيراميكا طلائع الجيش امام الجونة

فيما كشف اتحاد الكرة عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " عن شعار الدورى المصرى الجديد بعد تعديله، حيث يقام الدورى الجديد بشكله الطبيعى من دورين بعدما رفضت الأندية مقترح إقامة الدورى الجديد من دور واحد.

وأجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021، بحضور مندوبى الأندية المشاركة فى المسابقة، بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.

ويحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة فى المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.