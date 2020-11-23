شكرا لقرائتكم شوقى غريب يكشف موعد الاعلان عن ثلاثى الفراعنة المرشحين لاولمبياد طوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، أنه تحدث مع محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول وفريق ليفربول الإنجليزي من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو. وقال غريب في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "وضعنا خطة من قبل توقف الكورونا، للإعداد لأولمبياد طوكيو، ونجحنا بعد الاتفاق مع عدة شركات على جلب منتخبات كوريا الجنوبية والبرازيل لخوض بطولة ودية في القاهرة".

وواصل: "كان من المفترض إقامة تلك البطولة في السعودية خلال أجندة مارس 2020، وكان منتخب الأرجنتين سيكون بدلا من كوريا الجنوبية، ولكن بعد عودة النشاط الرياضي قمنا بالتجهيز لتلك المباريات". وأضاف: "واجهنا منتخبات قوية ومنظمة، واللاعبين المصريين مميزين للغاية، ويستوعبون تكتيك الجهاز الفني بشكل كبير، ونعطى اللاعبين حرية الحركة والأداء، الكرة ليست مجرد أوامر فقط، هناك تحركات من مهارات اللاعبين وإمكانياتهم، وكذلك الشخصية يجب استخدام كل تلك العوامل في المباريات".

وتابع: "لدينا مباراة يوم 26 ديسمبر أمام اليابان في طوكيو، وسيتم الخضوع لكافة الإجراءات الاحترازية، لكن مواعيد المباريات والضغوط الكبيرة، قد تمنعنا من خوض المواجهة، وليس من المعقول أن ننتظر لتجميع المنتخب مرة آخرى في شهر مارس 2021". وأكمل: "بعد ذلك الأجندة الدولية ستكون 8 أيام، وقمنا بمخاطبة الأرجنتين وألمانيا وإسبانيا من أخل خوض مباريات في الأجندة خلال شهر مارس 2021، لا أريد المشاهدة فقط بدون عمل، أرغب في خوض مباريات مع هذا الجيل الطموح".

وأردف: "لعبنا مع البرازيل ساعة كاملة ونحن الأفضل وضغطنا عليهم، ولم يكن لديهم أي محاولات على مرمى المنتخب الأوليمبي، نريد خوض مواجهات باستمرار، ولدينا جيل مميز، واتمنى الاعداد للأولمبياد بشكل مميز".

وحول اللاعبين الذين يرغب في الاستعانة بهم خلال الأولمبياد، قال: "اللاعب الوحيد الذي تحدثت معه هو محمد صلاح فقط، والبرازيل عندما أرادت الفوز بميدالية أولمبية في ريودي جانيرو، استعانت بـ"نيمار"، لدينا لاعب بحجم كبير، وفي حالة تواجده سيرفع الطموح عند اللاعبين، سنحاول تقديم أفضل ما لدينا في الأولمبياد". وأتم: "بالنسبة لباقي اللاعبين الكبار، سوف أنتظر حتى شهر يونيو 2021، لتحديد باقي اللاعبين الذين سيتم الاستعانة بهم للمشاركة في الأولمبياد".

وعلق شوقي غريب على تصريحه السابق بشأن عدم ضم أي لاعب لا يشارك مع ناديه في المباريات، مؤكدًا بأنه نجح بذلك التصريح في إجبار اللاعبين على المشاركة في المباريات وخروج بعضهم للإعارة لأندية آخرى قائلا: "المنتخب الأوليمبي يعمل على 70 أو 80 لاعبين في الدوري العام، وضعت شرط للانضمام للمعسكر، أن اللاعب الذي يشارك ينضم للمنتخب، ولا يعقل أن يوجد أي لاعب على الدكة لمدة موسم كامل ويتم ضمه".

وأضاف: "نسبة نجاح التصريح بأننا لن نضم سوى اللاعب الجاهز والذي يشارك مع ناديه كبيرة جدًا، المجموعة الموجودة حاليا كلهم أساسيين، وبعض اللاعبين يخرجون للإعارة من أجل المشاركة في المباريات، للتواجد في الأولمبياد".

وواصل: "قمنا بالاستعانة بوائل جمعة في 2008 عندما لعب في صفوف السيلية القطري على سبيل الإعارة، الجهاز الفني لمنتخب مصر طلب منه المشاركة، ولكن هناك حالة آخرى مثل محمد عبدالوهاب في 2006، عندما ضمه وهو لم يشارك مع الأهلي لكنه حالة مختلفة بسبب معرفة حسن شحاتة بقدراته وإمكانياته، لكنه لاعب واحد ضمن مجموعة". وتابع: "قمنا بضم جدو في 2010، وتألق وخطف الأضواء لأنه كان يشارك في الدوري ويقدم مستوى جيد".

وأكد شوقي غريب أن الكفة متساوية بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا قائلا : "المباراة بين الأهلي والزمالك، المكسب فيها سيكون لصالح مصر، يجب أن تكون المواجهة تخرج بشكل محترم بين الطرفين". وأضاف: "لدينا باتشيكو وموسيماني مدربان جديدان للناديين، وتفاعلا مع الزمالك والأهلي بشكل سريع، وأي مدرب سوف يفقد اللقب لن يخسر الكثير، لأنهما تولوا المسئولية منذ فترة وجيزة". وأتم: "وارى أن الكفة متساوية بين الناديين، إلا في حالة غياب اللاعبين بسبب الإصابة بفيروس كورونا أو لأي إصابات آخرى، لا يهمنا سوى ختام المباراة بشكل جيد".