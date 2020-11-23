شكرا لقرائتكم قمة مبكرة.. الأهلى يواجه الزمالك فى الجولة الرابعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فريق الاهلى مع نظيره الزمالك في الأسبوع الرابع من بطولة الدورى الممتاز ، للموسم الجديد المقرر انطلاقه يوم 11 ديسمبر، ووفقا للقرعة التي تجرى الأن بأحد فنادق الجزيرة ، فيلتقى الفريق الأحمر مع نظيره الأبيض في الجولة الرابعة من المسابقة المحلية

وعلى مستوى مباريات الدور الثانى من البطولة فيلتقى الأهلى مع الزمالك في الجولة الحادية و العشرون في القمة الثانية بالموسم .

وكانت القرعة قد أسفرت عن مواجهة الاهلى مع المقاصة في الأسبوع الأول ، بينما يلتقى الزمالك مع المقاولون فى نفس الأسبوع من البطولة .

وأجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021، بحضور مندوبى الأندية المشاركة فى المسابقة، بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.

ويحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة فى المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.