شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه المقاولون فى الأسبوع الأول بالدورى الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة دورى الموسم الجديد 2020 / 2021 عن مواجهة الزمالك لفريق المقاولون العرب فى الإسبوع الأول بالدورى الممتاز .

وأكد مازن مرزق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم أن الدوري الجديد سوف ينطلق 11 ديسمبر المقبل، قائلا:"وعلى جميع الأندية أن تعلم صعوبة الموقف وأن الدوري سوف يكون مضغوط بسبب الارتباطات العديدة للأندية والمنتخبات"، مع التشديد إن الجدول الخاص بالدورى سيكون مضغوط بسبب ظروف فترة كورونا.

وأعلنت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة شعار الدوري المصري الحديد بعد تعديله ويجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021، بحضور مندوبى الأندية المشاركة فى المسابقة، بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.

ويحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة فى المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.

وكشفت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن هوية رئيس لجنة المسابقات الجديد اليوم ، الاثنين، على هامش قرعة الدوري الممتاز، حيث تم تعيين مازن مرزوق خلفا لحسام الزناتى رئيس اللجنة السابق الذى رحل للعمل كمدير رياضى بنادى الجونة فى الموسم المقبل.