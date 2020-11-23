شكرا لقرائتكم خماسية الجبلاية تعلن شعار الدورى الممتاز الجديد 2020 / 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة شعار الدوري المصري الحديد بعد تعديله حددت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، يوم 10 ديسمبر المقبل موعدا لاقامة مباراة السوبر الافريقي بين بطل دوري ابطال افريقيا الذي لم يتحدد حتي الان وبطل الكونفدرالية وهو نهضة بركان المغربي ، بعد قرار الكاف باقامة المباراة في مصر .

وأجري الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021، بحضور مندوبون عن الأندية المشاركة فى المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.

ويقام الدورى الجديد بشكله الطبيعى من دورين بعدما رفضت الأندية مقترح إقامة الدورى الجديد من دور واحد.

ويحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة فى المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.

تكشف اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن هوية رئيس لجنة المسابقات الجديد اليوم ، الاثنين، على هامش قرعة الدوري الممتاز، خلفا لحسام الزناتى رئيس اللجنة السابق الذى رحل للعمل كمدير رياضى بنادى الجونة فى الموسم المقبل.

وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، يوم 9 ديسمبر المقبل موعدا لانطلاق الدورى العام الممتاز الجديد 2020 -2021، ويقام الدورى الجديد بشكله الطبيعى من دورين بعدما رفضت الأندية مقترح إقامة الدورى الجديد من دور واحد.