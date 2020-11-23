شكرا لقرائتكم بيراميدز يواجه الزمالك فى الجولة الثانية .. ويلعب مع الأهلى فى العاشرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت قرعة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2020 / 2021 على مواجهة الأهلى لنظيره بيراميدز بالإسبوع العاشر ، فيما يلتقى الزمالك مع بيراميدز فى الإسبوع الثانى .

أسفرت قرعة بطولة الدورى للموسم الجديد المقرر انطلاقه يوم 11 ديسمبر المقبل ، عن مواجهة الاهلى مع مصر المقاصة في أولى مباريات الفريق الأحمر ، بالأسبوع الأول من البطولة المحلية

وأجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرعة مسابقة الدورى الممتاز موسم 2020 / 2021، بحضور مندوبى الأندية المشاركة فى المسابقة، بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.

ويحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة فى المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.