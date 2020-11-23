شكرا لقرائتكم القبانى :اتمنيت لعب مباراة 6/1 وبحب لقاء 4/3 وقلب دفاع الاهلى سر فوز الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وائل القبانى نجم الزمالك الاسبق أنه كان يتمنى المشاركة فى مباراة ستة واحد بين القطبين مؤكداً أن مشاركته كانت من الممكن ان تغير مجرى المباراة الشهيرة ، وقال القبانى فى تصريحات تليفزيونية لقناة اون تايم سبورت :" مباراة "لوب عبد الحليم على " أغلى مباراة بين الاهلى والزمالك على قلبى والتى فاز بها الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وبحب مباراة 4/3 فى الكأس رغم اننا خسرنا بس هيا مباراة ممتعة وشهدت سبعة أهداف رائعة".

ويضيف وائل القبانى :" كنت أتمنى المشاركة فى مباراة 6/1 أمام الاهلى استبعادى من اللقاء كان تأليفة من اوتوفيتسر لم أفهمها حتى الان ، وتعرض رضا سيكا مدافع الزمالك لموقف صعب فى المباراة لانه كان عائد من الاصابة والناس شيلته الليلة بدون ذنب ، كان نفسى اشارك كان ممكن النتيجة تتغير مش غرور على فكرة بس على الاقل مكنتش النتيجة هتطلع كدا".

وعن نهائى القرن قال وائل القبانى :" قلب دفاع الاهلى نقطة دفاع واضحة والزمالك لازم يستغلها أنا لو مدرب هقول لهجوم الزمالك العبوا عليها

وتشهد بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا تاريخيًا بتواجد عملاقى الكرة المصرية "الأهلى والزمالك" فى نهائى البطولة، المقرر له التاسعة مساء الجمعة باستاد القاهرة الدولى، فى حدث تاريخى بين الأهلى والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائى الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا.

ويسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد فى شباك الرجاء المغربى.

آخر ظهور للزمالك فى المباراة النهائية كان 2016 ليكسر انتظار دام 14 سنة، لكنه لم يحصد اللقب وخسر أمام صن داونز (3-1) بمجموع المباراتين.

تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.