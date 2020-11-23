رحل قبل كشف الحقيقة.. المصري عمرو مراد فهمي أول من كشف فساد أحمد أحمد رئيس الكاف.. التفاصيل الكاملة

اتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قرارًا بمنع أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على المستويين الوطني والدولي لمدة 5 أعوام، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية بقيمة 20000 فرنك سويسري، لاتهامه باستغلال منصبه وإساءة إدارة الأموال.

أحمد أحمد، أعلن نيته في الترشح على منصب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لفترة ثانية، حيث تقدم بالفعل بأوراق ترشحه لمنافسة الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، والموريتاني أحمد ولد يحيى، والإيفواري جاك أنوما، والسنغالي وأوجستين سنجو، لكن بعد قرار فيفا أصبح أحمد أحمد خارج السباق الانتخابي.

قضايا فساد أحمد أحمد لم تظهر اليوم أو أمس لكنها ظهرت من سنوات عندما أزاح الراحل المصري عمرو مراد فهمي، الستار عنها قبل وفاته بفترة قليلة، حيث كان أعلن نيته الترشح لرئاسة “كاف”.

كيف تسبب الراحل عمرو مراد فهمي في إيقاف أحمد أحمد من ممارسة الأنشطة الرياضية؟

بيان “فيفا” ذكر في نصه أن أحمد أحمد رئيس “كاف”، متهم خلال الفترة من 2017 إلى 2019 بالعديد من قضايا الحوكمة المتعلقة بـCAF، بما في ذلك تنظيم وتمويل الحج والعمرة إلى مكة، ومشاركته في تعاملات CAF مع شركة المعدات الرياضية Tactical، وأنشطة أخرى، هذا النص يدل على أن عمرو مراد فهمي هو سبب كشف فساد أحمد أحمد، حيث تقدم للشرطة الفرنسية ببلاغ يكشف فيه فساده حيث اتهمه فيه بمنح 20 ألف دولار رشوة لرؤساء الاتحاد الوطني، وطلب معدات كرة قدم لـ”كاف” بقيمة 830 ألف دولار من شركة يملكها أحد أصدقائه، وشراء سيارتين جديدتين على حساب “كاف” بمبلغ 400 ألف دولار.

عمرو فهمي كان يحارب فساد أحمد أحمد في “كاف” رغم مرضه اللعين “السرطان”، فكان يخوض حربين في آن واحد، الأولى فاز بها وهو في قبره، والثانية خسرها ليذهب إلى مثواه الأخير.