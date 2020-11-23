بث مباشر.. إجراء قرعة الدوري المصري

تنطلق بعد قليل، اليوم الإثنين، قرعة مسابقة الدوري الممتاز موسم 2020 - 2021، وذلك فى الواحدة ظهرا بأحد فنادق الجزيرة. ويحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة فى المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسى والاحتياطى لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين. تكشف اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن هوية رئيس لجنة المسابقات الجديد اليوم ، الاثنين، على هامش قرعة الدوري الممتاز، خلفا لحسام الزناتى رئيس اللجنة السابق الذى رحل للعمل كمدير رياضى بنادى الجونة فى الموسم المقبل.

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